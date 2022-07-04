Antalya'da anne adayları "gebe okulu" ile doğuma sağlıklı hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da anne adayları "gebe okulu" ile doğuma sağlıklı hazırlanıyor

AA - Gülsem Adam - Sağlık
 - Güncelleme:
Antalya'da anne adayları 'gebe okulu' ile doğuma sağlıklı hazırlanıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete sunulan "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete sunulan "gebe okulu" ile anne adaylarının doğuma sağlıklı ve huzurlu hazırlanması amaçlanıyor.

Hastaneye başvuran anne adayları, Bebek Dostu Hastane Biriminde görev alan doktor, hemşire ve ebelerin desteğiyle gebelikten doğum sonrası sürece kadar gerekli eğitimleri alıyor.

Hastanede doğumu kolaylaştıracak egzersizler yaptırılan gebelere, doğum yöntemleri, doğum öncesi ve sonrası beslenme, bebek bakımı ve emzirme yöntemleri ile anne sütünün önemi konularında bilgi veriliyor.

Birimde görevli doktorlardan Müjgan Müjde İpekçi, AA muhabirine, "gebelik okulu"na başvuran anne adaylarının gebelik haftasına göre kayıtlarını yaptıklarını söyledi.

Anne adaylarının aldıkları eğitimler sayesinde daha rahat bir doğum yaşadıklarını belirten İpekçi, gebelere teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini kaydetti.

Emzirme danışması olarak görev yapan hemşire Ferdane Duman ise eğitime gelmeyen gebeler ile gelenler arasında oldukça büyük bir fark olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

"Gebelik okulu"na devam eden anne adayı Mine Aydın Kocagöncü de 35 haftalık hamile olduğunu ve gebeliğinin başlarında hastaneye başvurduğunu anlattı.

Aldığı eğitimler sayesinde gebelik sürecini psikolojik ve fizyolojik olarak daha rahat geçirdiğini aktaran Kocagöncü, doğum sonrasında da bebeğine daha faydalı olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

AA / Gülsem Adam - Sağlık

Araştırma Antalya Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title