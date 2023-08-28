Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanlara İlaçlama Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı ve Kaleiçi'nde bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere iç-dış parazit ilaçlama uygulaması gerçekleştirdi. Bu çalışma, sokak hayvanlarının sağlığını korumak ve toplum sağlığını korumak amacıyla yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Karaalioğlu Parkı'nda ve Kaleiçi'nde bulunan sahipsiz kedi ve köpeklere iç dış parazit ilaçlama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarının ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaalioğlu Parkı ve Kaleiçi bölgesinde bulunan kedi ve köpeklere iç-dış parazit ilaçlama uygulaması gerçekleştirdi.

ZOONOZ HASTALIKLARA KARŞI İLAÇLAMA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Kaleiçi bölgesinde yoğun bir hayvan popülasyonu olduğu için gerçekleştirilen hastalık önleyici çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi. Özel, "Muhtarlarımız ile Veteriner İşleri Şube Müdürlerimiz sürekli iletişim halinde. Sık sık toplantılar düzenleyip bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Zoonoz hastalıklar için ilaçlama ve kısırlaştırılma talepleri gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımız ile sokak hayvanları için kısırlaştırma ve bakımları konusunda iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR DAHA SAĞLIKLI

Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç ise Karaalioğlu Parkı bölgesinde sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan paraziter ilaçlamasının pire ve kene ile mücadele için oldukça önemli olduğunu aktardı. Kılıç, "Hayvanlarımızın sağlığı bizim için önemli. Bu nedenle böyle bir çalışma başlattık. Paraziter olarak iç parazitlerde insan sağlığını etkileyecek zoonoz hastalıklar bulunuyor. Bu hastalıklar kediler ve köpeklerden insanlara bulaşabiliyor. Paraziter uygulamalarda kullandığımız ilaçlarla hastalıkların ortadan kalkmasını ve sahipsiz hayvanlarımızın daha sağlıklı olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

ALINDIKLARI YERE GERİ BIRAKILIYORLAR

Kaleiçi Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin ise mahallelerinde bulunan kedi ve köpekler için yapılan ilaçlama ve bakım çalışmaları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ayrıca kısırlaştırılması uygun görülen hayvanlarımızı Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine teslim ettik. Sağlıklı bir şekilde tedavi edilen hayvanlarımız alındıkları yerlere geri bırakılıyor."

Kılıçarslan Mahalle Muhtarı Ali Kahraman da kısırlaştırma ve ilaçlama çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.