Antalya Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Yardımı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına özel beslenme ihtiyaçlarına yönelik glutensiz gıda yardımı yapıyor. Başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak glutensiz gıda paketleri evlerine teslim ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına yönelik gıda yardımı sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatıyor. Çölyak hastaları Çölyak teşhisi konulmuş sağlık raporu ve dilekçeleriyle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabiliyor. Sosyal inceleme uzmanlarının değerlendirmeleri sonucu sosyo-ekonomik durumlarına göre uygun vatandaşların adreslerine ücretsiz olarak glutensiz gıda paketi sağlanıyor.

"Ücretsiz ulaştırılıyor"

Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılın ilk yedi ayında 663 kişiye glutensiz gıda paketi desteğinde bulundu. Son dört yılda glutensiz gıda yardımı yapılan kişi sayısı 2 bin 500 kişiye ulaştı. - ANTALYA