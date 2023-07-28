Antakya'da hastane yıkımı sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Antakya'da hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Ekipler, ilçe merkezinin Kavaslı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başladı. Yıkım esnasındaysa talihsiz bir olay yaşandı ve 4 katlı bina iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlattı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY