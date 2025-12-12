Anne-kıza 2 yıl arayla kalp kapağı ameliyatı

İZMİR'de yaşayan Özlem Atçalıoğlu (45) ile annesi Müzeyyen Atçalıoğlu (78), 2 yıl arayla kalp kapağı ameliyatı oldu. Özlem Atçalıoğlu, "İlk önce o bana baktı, şimdi ben anneme bakmaya başladım. Yerlerimiz değişti" dedi.

İzmir'de geçirdiği kalp krizinin ardından baypas ve kapak ameliyatı olan Özlem Atçalıoğlu'ndan 2 yıl sonra annesi Müzeyyen Atçalıoğlu çift kapak değiştirme ve aort kökü genişletme ameliyatı oldu. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto ve ekibi tarafından ameliyat edilen anne ve kızı, yeniden hayata tutundu. Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu anlatan Özlem Atçalıoğlu, "2 yıl önce bir gece saat 04.00 sıralarında mide ağrısı ile uyandım. Soğuk terler döktüm. Dokuz Eylül Hastanesi'ne gittim. Yoğun bakıma aldılar. Kalp krizi geçirmişim. Riskli bir ameliyata girmem gerekiyordu. Yüzde 30-40 ölüm riski vardı. Korktum ama kabul ettim. Ameliyattan sağ salim çıktım. İki senedir kontrollerim devam ediyor" dedi.

'BİZİ AİLECE KURTARDI'

Annesinde de yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri olunca kontrole getiren Atçalıoğlu, "Annem iki hafta önce ameliyat oldu, onunla ben ilgileniyorum. Yemeklerini, ilaçlarını, yapılması gereken ne varsa hepsiyle ben ilgilendim. Çok şükür toparladı. Yavaş yavaş kendi işlerini görüyor. İlk önce o bana baktı, şimdi ben anneme bakmaya başladım. Yerlerimiz değişti. Benim ameliyatımın ardından doktorumuz iki ağabeyimi de muayene etmek istedi. Risk olduğu için onlarda da aynı sorun olduğunu gördük. Bizi ailece kurtardı. Hayata tekrardan bağladı" diye konuştu.

'KIZIM AYAĞA KALKTI, BU DEFA BEN YATTIM'

Üç çocuk annesi Müzeyyen Atçalıoğlu da kızına öncelik verdiği için kendi şikayetlerini görmezden geldiğini belirtip, "Kızım kalp krizinden hastaneye yattığında İzmir dışındaydım, hemen geldim. O süreçte çok üzüldüm. 14 kilo verdim. Kızımın yaşaması için doktorumuz da ben de elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah'a şükür, şu an hayatta. Ona çok iyi baktım. 3 ay evime misafir almadım. Sonrasında ise maskesiz kimseyi yanına almadım. Her isteğini yerine getirdim. Bende de bazı şikayetler vardı ama yaşlılıktan diye düşünmüştüm. Kızım ameliyat olduktan sonra ben de muayene olmaya karar verdim. Kızım ayağa kalktı, bu defa ben yattım" dedi.

'BENİ, KIZIMI VE OĞULLARIMI KURTARDI'

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Müzeyyen Atçalıoğlu, "Yol yürüyemiyordum, merdiven inip çıkamıyordum. Hızlı hareket edemiyordum. Yolda giderken bile eğilerek nefes almaya çalışıyordum. Şimdi gayet iyiyim bir sıkıntım yok. Öztekin hoca beni, kızımı ve oğullarımı kurtardı" diye konuştu.

'KALP KRİZİNDEN KALP KASI İLERİ DERECEDE BOZUMUŞ DURUMDAYDI'

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Öztekin Oto ise "Özlem hanım kalp krizi sonrasında koroner baypas gerektirecek şekilde bize geldi. O sırada gördük ki kalp krizinden kalp kası ileri derecede bozulmuş ve kalp kapağı da bozulmuş durumdaydı. Çok genç olduğu için iki taraflı atar damarı kullanarak baypas yaptık. Kalp kapağına da müdahale edip, değiştirdik. Şu an iyi durumda. O sırada annesi, kalp rahatsızlığından biraz bahsediyordu. Giderek yorulmaya başlamış, yol yürüyemeyecek hale gelince yakın zamanda başvurdu. Annesinin iki kapağını değiştirdim ama vitral kapağında kireçlenme vardı. Halkanın kireçlenmesi söz konusuydu. Onu temizleyip, vitral kapağını taktık. Aort kapağı da çok dardı, orayı önce kalp zarından oluşan bir yamayla genişlettik ondan sonra kalp kapağı taktık. Hem vitral kapağı hem aortu değiştirdik ama ikisi de özellikliydi" dedi.

'GENÇ HASTA OLUNCA HEMEN ARAŞTIRDIK'

Kalp hastalıklarının genetik kökenli olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Oto, "Menopoz öncesi 43 yaşında genç kadın hasta, kalp krizi geçirince bunun çok büyük olasılıkla ailevi nedenli olduğunu düşündük. Hemen araştırılmasını söyledik. İki erkek kardeşi vardı. Onlara da doğrudan anjiyo yaptırdım. İkisi de stentle tedavi oldu. Kalp damarlarındaki tıkanıklıklar giderildi" diye konuştu.

