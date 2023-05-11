Anne, Kızına Böbreğini Bağışlayarak Hayatını Kurtardı

BOLU'da öğretmen Aslı Gönül Ertuğrul (41), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 2 kez kalbi duran kızı Eda Reyan Ertuğrul'a (6) böbreğini bağışlayarak hayatını kurtardı. Aslı Gönül Ertuğrul, "Çocuğunuza böbreğinizi vermek tarif edilemez bir duygu. İkinci kez dünyaya geldim çünkü evlatlarımız bizim canımız, kanımız her şeyimiz" dedi.

Anaokulu öğretmeni Aslı Gönül Ertuğrul ile 20 yıllık eşi mühendis Çetin Ertuğrul'un (42) şu an 6 yaşında olan kızları Eda Reyan Ertuğrul, 2017 yılının Eylül ayında rahatsızlandı. Ertuğrul çifti, kızlarını hastaneye götürdüklerinde ilk olarak idrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Daha sonra yapılan tetkiklerde ise Eda Reyhan Ertuğrul'da böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı. Ertuğrul, İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde bir hafta yaşam savaşı veren Eda'nın 2 kez kalbi durdu. Doktorlar Ertuğrul'a böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Aslı Gönül Ertuğrul, tek çocuğu olan kızına böbreğini bağışlamak istedi. Yapılan tetkiklerde dokunun uyumlu olduğu belirlenince 2 Ağustos 2018'de yapılan ameliyatla Aslı Gönül Ertuğrul'un böbreği başarılı bir operasyonla kızına nakledildi.

Çetin Ertuğrul ise eşinin tereddüt etmeden çocuğuna böbreğini verdiğini söyleyerek, "Bizim için gerçekten zor bir süreçti. Annelik gerçekten farklı bir his. Bu zor süreçte hiç tereddüt etmeden böbreğini verdi. Bu şekilde sıkıntılı süreçleri atlattık. Zorlu ve kötü günlerdi ama hepsi geride kaldı" ifadelerini kullandı.