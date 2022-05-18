Anne karnında müdahale 'üçüz mutluluk' getirdi

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da anne karnında 19. haftalıkken doğum süreci başlayan üçüzler, yapılan operasyon ve uygulanan tedaviyle 32. haftada sağlıklı olarak dünyaya geldi.

Kepez ilçesinde 4 yıl önce evlenen 29 yaşındaki Yonca ile 33 yaşındaki Ali Saknılı çiftinin, ilk bebekleri anne karnında 6 aylıkken öldü. İki yıl önce de dış gebelik yaşayan Yonca Saknılı, bir süre sonra üçüzlere hamile kaldı.

Kontrol için gittiği hastanede doğumun erken başladığını ve rahminin açıldığını öğrenen kadın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Buradaki ekibin, durumu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Doç. Dr. Mustafa Behram'a bildirmesi üzerine, kadın ameliyata alındı.

Bir süre hastanede takibi yapılan Saknılı, operasyon sonrası uygulanan tedavilerle hamileliğin 32'nci haftasına ulaştı. Kontrol için hastaneye geldiğinde sancısı başlayan kadın, 16 Şubat'ta sezaryenle "Nehir", "Irmak" ve "Yağmur" ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Birer kilo civarında doğan ve yaklaşık iki ay kuvözde bakılan üçüzler, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Saknılı çifti, zorlu bir süreçten sonra sağlıkla kavuştukları bebeklerini aile büyüklerinin desteğiyle büyütüyor.

"Umudumuzu hiç kaybetmedik"

Yonca Saknılı, AA muhabirine, üçüzlere hamile olduğunda doktorun bir bebeğin alınabileceğini söylemesine rağmen risk alarak doğurmak istediğini söyledi.

Düşük riski yaşadığını anlatan Saknılı, "Rahim ağzında sıkıntı olduğunu, düşük olacağını söylediler. Gece saatlerinde araştırma hastanesine gittim, hemen ameliyata aldılar. 32. haftaya kadar bazen hastanede, bazen evde geçirdim. Tüm olumsuzluklara rağmen umudumuzu hiç kaybetmedik, çok şükür bebeklerim de ben de sağlıklıyım. Üçüz olması bize de sürpriz oldu, herkes 'Tüp bebek mi?' diye soruyor. Bakımları çok zor oluyor. Sütüm yetmiyor, takviye mama veriyoruz. İnşallah sağlıklı büyürler." diye konuştu.

Baba Ali Saknılı da bebeklerine sağlıklı şekilde kavuşabilmek için her zorlukla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kızlarını çok sevdiğini belirten Saknılı, "Doktor, bebeklerin birinin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hangisini tercih edecektik ki, zor bir karardı. İyi ki risk almışız, üç çocuğumuzla da tanışma fırsatımız oldu. Çok farklı bir duygu, mucizevi bir şey." dedi.

Ailede tek çalışan olduğu için üç aylık bebeklerine bakmakta maddi olarak zorlandıklarını vurgulayan Saknılı, bebek bezi, vitamin ve mamaları almakta güçlük çektiğini ifade etti.

"Bu vakaya 'mucize bebekler' diyoruz"

Aileyi ziyaret eden Doç. Dr. Mustafa Behram da hafta sonu gece çalan telefonla apar topar hastaneye koştuğunu, yaptığı muayenede annenin rahminin tamamen açılarak doğumun başladığını gördüğünü aktardı.

Müdahale edilmese bebeklerin kurtarılamayacağına dikkati çeken Behram, "Bebekler düşmek üzereydi, yaşama şansı yoktu. Kesesi dışarıdan görünüyordu. Bebeğin kesesini içeriye iterek, rahim ağzına dikiş attım. Daha 19 haftalıktı. Bebeklerin akciğer ve beyin gelişimi için ilaçlarını verdik, annenin istirahatini düzenledik, aralıklarla ultrason çektik, rahim ağzı uzunluğunu takip ederek, uygun ilaçlar verdik." ifadelerini kullandı.

Behram, bebeklerin ağır prematüre olarak dünyaya geldiğini, doğum sonrası takiplerinin çok iyi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aileyle iletişimi hiç koparmadım. Üçüz gebelikte rahim ağzı tamamen açılıp, dikiş atılıp 19 haftadan 32 haftaya kadar bekletmemiz çok nadir görülen bir durum. Biz bu vakaya 'mucize bebekler' diyoruz. Çalışmamızı literatüre kazandıracağız. Uluslararası dergilerde yayımlamayı planlıyoruz. Bebeklerin hiçbir sıkıntısı yok, normal hayatlarına devam ediyor."