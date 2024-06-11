Üye Girişi
Haberler

Ankara'ya il dışından vaka getiren 112 Acil Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen'in otellerinde ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak olan Ankara'ya vaka getiren 112 Acil Sağlık çalışanları, aldıkları hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Ankara'ya il dışından vaka getiren 112 Acil Sağlık çalışanları, Sağlık-Sen'in otellerinde ücretsiz konaklayabilecek.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, mart ayında Sağlık-Sen Genel Merkez yönetiminin aldığı karara göre Ankara'ya vaka getiren 112 çalışanlarının sendikaya üye şartı aranmadan Sağlık-Sen otellerinde konaklayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Mardin'den vaka getiren ve sendika otelinde konaklayan 112 çalışanı Ömer Beşer, aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, otelden ayrılmadan kahvaltı imkanı da sunulduğunu, dönüş yoluna aç çıkmadıklarını anlattı.

Mardin 112 çalışanı Mustafa Doğan, "İyi ki Sağlık-Sen var. Bu tarz hizmetleri genelde diğer sendikalarda göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar 112 çalışanı Can Çiçeklitaş da il dışı nakillerde Ankara'ya çok sık hasta getirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Önceden Ankara'ya hasta getirdiğimizde ya da Ankara'dan hasta almaya geldiğimizde bekleme sürecinde kalacak yer bulamıyorduk. ya camiye gidiyorduk ya da bir bankta oturup kalıyorduk. Artık Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz konaklayabiliyor, dinlenerek yorgunluğumuzu atabiliyoruz. Ayrıca ambulansımızı da koyacak yer arama derdinden de kurtulduk."

Kaynak: AA / Sağlık

Ankara Sağlık Güncel Haberler

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title