Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi Yaralı Hayvanları Tedavi Ediyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi, her yıl Ankara ve çevresindeki illerden getirilen yaklaşık yaralı 1000 hayvanın tedavisini yapıyor. Birim, yaban hayvanlarının tedavisi, rehabilitasyonu ve doğaya yeniden kazandırılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanları Birimi, her yıl Ankara ve çevresindeki illerden getirilen yaklaşık yaralı 1000 hayvanın tedavisini yapıyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, AA muhabirine, fakültenin tarihinin, 1842'de İstanbul'da başlatılan askeri veterinerlik eğitimine dayandığını, içerisinde Hayvan Hastanesi'nin yer aldığı Dışkapı Yerleşkesi'nin ise 1933'te hizmete girdiğini söyledi.

Yarsan, bütün halinde çalışan 14 ayrı alt birimden oluşan Hayvan Hastanesinin, Türkiye'deki en donanımlı hayvan sağlığı merkezleri arasında bulunduğunu belirterek, hastanenin alt birimlerden Yaban Hayvanları Biriminin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaban hayvanlarının tedavisi, rehabilitasyonu ve doğaya yeniden kazandırılması kapsamında oluşturdukları protokol gereği, 2017-2018 yılından itibaren aktif çalışmaya başladığını anlattı.

Yaban Hayvanları Birimi'nin, Hayvan Hastanesi ile aynı yerleşke içerisinde yer aldığını söyleyen Yarsan, şunları kaydetti:

"Buraya yılda yaklaşık 1000 hayvan gelir, bunların yüzde 60'tan fazlasının tedavisi tamamlanarak, doğada bulundukları ortamlara salınımları gerçekleştirilir. Burada, yaralı yaban hayvanlarının, hem cerrahi uygulamaları hem bakım ve beslenmeleri hem de tekrar doğaya hazır hale getirilmesi işlemleri yürütülür. Bu işlemleri buradaki yetkin veteriner hekimlerle, uzmanlarla, ama bunun da ötesinde bu işe gönül vermiş gönüllü öğrencilerimizle yaparız. Öğrencilerimiz için de çok güzel bir uygulama alanı olur."

Yarsan, Yaban Hayvanları Birimine, genellikle silahla vurulan, zehirlenen ya da doğada yaralanan hayvanların getirildiğini aktardı.

Yardıma muhtaç durumda bulunup kurtarıldıktan sonra Yaban Hayvanları Birimi'ne tedavi için getirilen yabani hayvanların oldukça çeşitli olduğunu belirten Ender Yarsan, "Genellikle uçan hayvanlar içerisinde, kızıl şahin en fazla gelen türlerden. Bunun haricinde şah kartal, kara akbaba gibi bu çevrede bulunabilen hayvanların hepsi bu tarafa taşınır. Kara hayvanlarında da kurt, tilki, vaşak gibi canlılar, yaban hayvanları biriminde tedavi görüp doğaya gönderilir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yarsan, yaban hayvanları biriminin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ankara, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Düzce, Yozgat, Kırşehir illeri başta olmak üzere, tüm Türkiye'den yaban hayvanları için hizmet verdiğini bildirdi.

Halka ya da mikroçip ile işaretlenerek doğaya salınıyorlar

Yaban Hayvanları Birimi, 250 metrekare kapalı alana ve 75 metrekare dış kafeslere sahip. Merkezi havalandırma ve iklimlendirme altyapısı bulunan birimde memeli, kanatlı, sürüngen ve kemirgen tüm yaban hayvanı türlerinin sağaltım, operasyon ve rehabilitasyon hizmetleri yatılı olarak sürdürülüyor. Birimde, tedavi, cerrahi operasyon ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle işbirliği halinde halka ya da mikroçip ile işaretlenerek doğaya salınıyor.