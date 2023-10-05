Ankara Üniversitesi'nden yerli ve milli patoloji yazılım programı

ANKARA Üniversitesi'nde tıp alanında bir hastanın tüm tetkiklerinin bir arada görüntülenebileceği yerli ve milli dijital patoloji yazılım programı geliştirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı ile Ankara Üniversitesi Teknokent iş birliğinde, tıp alanında birden fazla uzmanlık dalının bir araya gelebileceği kapsamlı eğitimlerin yapılmasını sağlayacak ve bir hastanın tüm tetkiklerinin aynı anda görüntülenebileceği yerli ve milli dijital patoloji yazılım programı geliştirildi. Proje yürütücüsü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işınsu Kuzu, hekimlerin mesleki gelişimlerinde eğitime erişimin kolaylaşmasının, birden fazla disiplini kapsayan programların uygulanmasına olanak veren eğitim çözümlerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kuzu, "Geliştirdiğimiz dijital patoloji yazılım programı, özellikle patoloji ve tıp alanında eğitim için kullanılan bir programdır. Program eğitim dışında farklı amaçlar için de kullanılabilecek" dedi.

'TÜM BOYUTLARIYLA BİR HASTAYI TARTIŞABİLECEĞİZ'

Prof. Dr. Kuzu, patolojinin hastalıkların tanısını koyan bir tıp dalı olduğunu belirterek, "Patolojide eğitim çok önemli ve süreklidir. Her zaman eğitim almak zorundasınızdır. Meslek içi eğitim oldukça önemlidir. Onun için bu yazılım programı, dijital patoloji dediğimiz uygulamaların kullanıldığı platformları çok daha kolay paylaşılabilir hale getiriyor. Bu program sayesinde sadece patoloji değil; başka eğitim materyallerini radyoloji veya tomografi görüntülerini de paylaşabiliyoruz. Böylece tüm boyutlarıyla bir hastayı tartışabildiğimiz, patoloji tanısına da ulaşmanın nasıl yapılacağını gösterebileceğimiz bir yazılım programı. Aynı zamanda patolojiyi, hematolojiyi, göğüs hastalıkları gibi çok çeşitli branşların uzmanlık eğitimlerinde de bu programı kullanarak, eğitim kursları hazırlıyoruz. Programı ulusal ve uluslararası toplantılarda kullanıyoruz. Program sadece eğitim için değil; aslında patolojide tanı koymak, dijital patoloji uygulamaları dediğimiz bazı tanıya yardımcı bilgisayar ile yapılan ölçüm veya sayım gibi yöntemlerde de kullanabileceğiz. Özellikle akıllı ilaç tedavilerinde ilaçların kullanıp, kullanılamayacağını belirleyebileceğimiz bazı ölçümlerimiz de var. Onları da yapabilme imkanını bize sağlayabilecek bu program" diye konuştu.

'HASTANIN TÜM TETKİKLERİ BİR ARADA GÖRÜLEBİLİYOR'

Yazılım sayesinde hazırladıkları eğitim modüllerinin içerisine patoloji preparatlarının konulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Kuzu, "Eğitim verebileceğiniz sunumları ve eğitim veren kişilerin videolarını yerleştirebiliyoruz. Diyelim ki, hastanızın endoskopisi ya da ameliyatı yapıldı. Ameliyat ve endoskopisi videoları ya da radyoloji görüntüleri, MR görüntüsü veya tomografi görüntülerini de aynı yere koyabiliyoruz. Dolayısıyla tek bir yere hastanın bütün örneklerini veya eğitim materyalinde kullanacağınız bütün örnekler, materyal aynı ortamda ulaşabileceğiniz hale gelebiliyor. Hastanın bütün tetkiklerini bir arada gördükleri ve o hastaların tartışılabildiği ortam oluşturduk. Geliştirdiğimiz yazılım programı ile artık tıp alanında multidisipliner birden fazla uzmanlık alanının bir araya gelebileceği kapsamlı eğitimlerin yapılmasını sağlayacak yerli ve milli bir eğitim çözümü geliştirilmiştir" dedi.