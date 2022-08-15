Ankara sağlık haberi | Beypazarı Devlet Hastanesi 44 hekimle hizmet veriyor
Ankara haberler: Beypazarı Devlet Hastanesi, vatandaşlara 44 hekimle hizmet veriyor.
Beypazarı Devlet Hastanesi, vatandaşlara 44 hekimle hizmet veriyor.
Çevre ilçelere de hizmet veren 100 yataklı hastanede MR cihazının hizmete alınmasıyla sonuçlar günlük, en geç 3 gün içinde hastaya veriliyor
Günlük 1300 ila 1500 hastaya poliklinik hizmeti verilen hastanede görev yapan hekimler, hemşireler ve diğer personel, çocuklarını hastane kreşine bırakabiliyor.
AA / Yaşar Tonbak - Sağlık