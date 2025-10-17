Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Kişisel Verilerin Paylaşımı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığı iddialarının, teknik bir hata sonucu meydana geldiğini ve olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı yönünde iddialara yönelik inceleme yapıldığını belirtilerek, "Söz konusu veri paylaşımının kurum içi bilgilendirme e-postasının sehven yanlış bir dağıtım listesine gönderilmesi sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır" denildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir ilçemizde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı yönünde iddialar yer almıştır. Konuya ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan ilk inceleme neticesinde, söz konusu veri paylaşımının kurum içi bilgilendirme e-postasının sehven yanlış bir dağıtım listesine gönderilmesi sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştır. İlgili personel, e-postayı kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderdiğini beyan etmiş; yapılan incelemede durumun kasıtlı bir paylaşım olmayıp teknik bir hata sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın öğrenilmesinin ardından derhal idari süreçler başlatılmış, sehven paylaşımı yapan personel hakkında disiplin soruşturması açılmıştır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak kişisel verilerin korunması hususunda en yüksek hassasiyeti göstermekteyiz. Bu tür bir paylaşımın yaşanmasından üzüntü duyuyor, olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve gerekli idari-teknik önlemlerin ivedilikle alındığını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.