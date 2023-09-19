Ankara'da Yenimahalle Toptancı Hali'nde Balık Halinde Hijyen Denetimi Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki balık halinde hijyen denetimi gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, balık halinde hijyen denetimlerinin yanı sıra avlanması yasak olan türlerin satılıp satılmadığını kontrol etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki balık halinde hijyen denetimi yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, balık sezonunun başlamasıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki balık halinde denetimlerine başladı.

Ekipler, halde hijyen denetimlerinin yanı sıra avlanması yasak olan türlerin satılıp satılmadığını kontrol etti, esnafa balıkların saklanma koşullarına dair bilgi verdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, av sezonu olarak kabul edilen 1 Eylül-1 Nisan tarihleri boyunca halde satışı yapılacak su ürünlerinin denetimini sıklaştırdıklarını belirtti.

Şener, "Özellikle toptancı haline günlük ve taze olarak gelen su ürünlerinin duyusal muayenelerini gerçekleştiriyor ve halkımızın hijyen açısından en sağlıklı biçimde su ürünleri tüketimini sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.