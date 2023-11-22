Ankara'da yaşlılara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle Başkent'te yaşayan yaşlı vatandaşlara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Hemşirelik Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında son sınıf öğrencileri hocalarının gözetiminde sosyal yardım alan yaşlılara profesyonel hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle Başkent'te yaşayan yaşlı vatandaşlara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Hemşirelik Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında son sınıf öğrencileri hocalarının gözetiminde sosyal yardım alan yaşlılara profesyonel hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle, Başkent'te yaşayan yaşlı vatandaşlara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

464 YAŞLI VATANDAŞ HİZMET GÖRÜYOR

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hemşirelik Fakültesi ile imzalanan protokol kapsamında 232 son sınıf öğrencisi, hocalarının gözetiminde sosyal yardım alan yaşlılara profesyonel hizmet veriyor.

Uygulamadan Keçiören, Mamak ve Sincan ilçelerinde 464 yaşlı vatandaş yararlanıyor. Evde sağlık ve danışmanlık hizmeti çerçevesinde yaşlı vatandaşların evlerinde haftada2 gün ve 1 saat egzersiz ve beslenme programları hazırlanıyor, şeker ile tansiyon ölçümleri yapılıyor.

Sağlık durumları haftalık olarak takip edilen yaşlı vatandaşlara koruyucu ve önleyici danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Gerekli durumlarda genç hemşireler yaşlı vatandaşları ilgili sağlık kurumlarına yönlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, uygulamanın eğitim öğretim yılının ilk dönemi bitene kadar devam edeceğini, sonraki dönemde de Gazi Üniversitesi ile iş birliğinin süreceğini belirterek, "Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile geçtiğimiz aylarda bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencileri ve hocaları ile birlikte belirlemiş olduğumuz Keçiören, Mamak ve Sincan ilçelerinde Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan yaşlı vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda üniversite öğrencileri hem stajlarını yapıyor hem de yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın şeker, tansiyon ölçümlerinin yanı sıra arkadaşlarımızın gözlemlediği diğer rahatsızlıklarıyla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle en yakın sağlık kuruluşuna nakillerini sağlıyoruz" dedi.

HEDEF TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK

Evde sağlık ve danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi veren Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Neslihan Köse Kabakçıoğlu, "Bu uygulamada ev ziyaretleri gerçekleştirerek toplum sağlığını korumayı, geliştirmeyi ve varsa hastalıkları yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda hekimin verdiği reçeteye uygun ilaç kullanımını sağlamak, gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, takip, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz" diye konuştu.

Araştırma Görevlisi Şeyma Nur Hepokur Yıldırım ise "Ev ziyaretleri dışında Büyükşehir Belediyesine bağlı Yaşlılar Lokallerinde de hizmet vermekteyiz. Buralarda bulunan yaşlı bireylere tansiyon, kan şekeri gibi sağlık hizmeti, sağlık eğitimleri ve sosyal etkinlikler yapmaktayız. Halk sağlığı hemşireleri sağlık kurumlarında olduğu kadar okullarda, evlerde, iş yerlerinde, cezaevlerinde, kliniklerde ve insanın bulunduğu her alanda toplum odaklı hizmet vermektedir" dedi.

Halk Sağlığı Stajı kapsamında yapılan ev ziyaretleriyle, aileleri bütüncül bir bakış açısıyla incelediklerini belirten Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zahide Güler Ezer, şöyle konuştu:

"Aile ve bireyin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlıyoruz. Yaşlı vatandaşlara insülin kullanımı, şeker ölçümü ve bireyin kendi sağlığını nasıl yöneteceği konusunda bilgiler veriyoruz. Sigara kullanan yaşlı bireylere sigarayı bırakması konusunda desteklerimiz oluyor. Yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları da destekleyerek onların yalnızlıklarını bir nebze olsa azaltmaya çalışıyoruz."