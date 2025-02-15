Ankara'da Yapay Zeka ile 4 Dakikada Kalp Sağlığı Taraması

Ankara'da, gazetecilere yapay zeka desteğiyle 4 dakikada kalp sağlığı taraması yapıldı.

Kardiyoloji uzmanı doktor Esad Çekin, Gazeteciler Cemiyeti'nde organize edilen kalp sağlığı taramasında, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yapay zeka programıyla kalp krizini önceden tespit edebildiklerini söyledi.

Kalp damar hastalıklarının genellikle yaşlılarla ilişkilendirildiğini ancak son yıllarda dünyada ve Türkiye'de genç nüfusu da etkilediğini dile getiren Çekin, şöyle devam etti:

"Bu durum Türkiye'de biraz daha vahim. Son yayımlanan bir istatistikte yüzde 10,8 ölüm oranıyla kalp krizi kaynaklı ölümlerde Türkiye birinci sırada yer alıyor. Günümüzde modern yaşamın getirdiği bazı değişiklikler, belki de Kovid-19 pandemisi etkisi nedeniyle genç yaşlarda kalp krizi görebiliyoruz. Bir gencimiz, hayatının baharında halı saha maçı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybedebiliyor. Yakın zamanda çokça şahit olduğumuz gibi sanatçılarımız sahne esnasında, doktorlarımız sokak ortasında veya uzun yol şoförleri direksiyon başında kalp krizi geçirebiliyorlar. Kalp krizi riskini önceden tespit ederek önleme imkanımız mevcut. Bu açıdan artık arkamıza yapay zekanın desteğini de alabiliyoruz."

Gazeteciler Cemiyeti'nde, yoğun stres altında çalışan gazetecilere yapay zeka ile kalp taraması yaptıklarını belirten Çekin, "Son yıllarda kardiyolojide kullanmaya başladığımız yapay zeka destekli vektör kardiyografi metodu ile sadece 4 dakika içinde hiçbir yan etki olmadan kalp taraması yaptık. Uygulamayla alternatif metotların aksine bir iğne, ilaç uygulaması, koşu bandı efor gereksinimi veya radyasyon gereksinimi olmadan yüzde 90'ın üzerinde bir doğruluk oranıyla kalp damar hastalıklarını henüz gün yüzüne çıkmadan tespit edebiliyoruz. Bu sayede kalp krizi kaynaklı ölümlerin önüne geçebiliyoruz." diye konuştu.

Bilgisayar mühendisi Abdullah Çekin de yapay zekada yaşanan gelişmeler sayesinde dünya genelinde en yaygın ölüm sebebi olan kalp hastalıklarının erken evrede tespit edilebildiğini söyledi.