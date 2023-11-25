Ankara'da SMA hastası İbrahim için Amasya'da yardım standı açıldı

Ankara'da yaşayan SMA hastası 22 aylık İbrahim Çalış'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek için Amasya'da yardım standı açıldı. Standta bağışlanan hediyelik eşyalar ve oyuncaklar satışa sunularak kampanyaya destek sağlanıyor.

Ankara'da yaşayan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 22 aylık İbrahim Çalış'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına destek için Amasya'da yardım standı açıldı.

SMA'lı Çalış'ın babası Mansur Çalış'ın arkadaşı olan Halit Bilim tarafından Şehzadeler Gezi Yolu'nda açılan stantta, hayırseverlerin bağışladığı hediyelik eşya ve oyuncaklar, Çalış'ın tedavisi için başlatılan kampanyaya destek için satışa sunuldu.

Bilim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çalış'ın anne ve babasının hastalığın tedavisi için gerekli olan paranın karşılanması için Ankara Valiliğinden izin alarak yardım kampanyası başlattığını söyledi.

Kampanyanın şu an yüzde 74 oranına ulaştığını ifade eden Bilim, şunları kaydetti:

"Valilik iznimizin bitmesine son 20 günümüz kaldı. SMA'da yaş kriteri olduğu için bizler İbrahim'i bir an önce bu 20 gün içinde kampanyasını tamamlayıp yüzde 100 yapıp, tedavisine ulaştırmak istiyoruz. Çünkü İbrahim 22 aylık ve bu tedavi etkisi 2 yaş ve 2 yaş altındaki çocuklarda yüzde 98-99. O yüzden bu kampanyayı bir an evvel bitirmek istiyoruz. Bu yüzden duyarlı insanlardan yardım bekliyoruz İbrahim için. Benim arkadaşımın oğlu, hasta olduğunu duyduğumda duyarsız kalamadım. Amasya'da elimden geldiği kadar İbrahim için çabalamaya çalışıyoruz. Sosyal platformlardan da İbrahim için ses olmaya çalışıyoruz. İnşallah duyarlı, gönlü güzel insanlara da ulaşabiliriz."