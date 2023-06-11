Ankara'da sağlık ekipleri sel felaketine karşı görev başında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında, 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personelinin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkentte etkili olan kuvvetli sağanak sonrasında, 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personelinin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personeli gerekli müdahaleler için görev başında." bilgisini verdi.