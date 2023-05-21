Ankara'da Özel Hastanenin Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan özel bir hastanenin çatısında çıktı. İddialara göre, hastanenin yemekhane kısmında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, hastanede bulunan hastalar ise kısa sürede tahliye edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

"Çok korktum, hemşireler apar topar beni aşağıya indirdi"

Yangının çıktığı esnada kendisine refakat eden ablasıyla sohbet ettiklerini belirten Ayten Tekiz, "Hemşire içeri girdi, çıktı. Benim de acaba ne oldu diye dikkatimi çekti. 10-15 dakika sonra hemşire tekrar içeri geldi ve 'telaşlanmayın, korkmayın. Biz sizi aşağı indireceğiz. Ufak bir yangın çıktı' dedi. Çok korktum, hemşireler apar topar beni aşağıya indirdi. Bayağı hasta vardı, indirdiler" diye konuştu.

"İtfaiye ekipleri ve personelimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale yapılmıştır"

Hastanenin Müdürü Mustafa Yallı ise hastanenin çatı katında yangın çıktığını belirterek, "İtfaiye ekipleri ve personelimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale yapılmıştır. Hastaların etkilenme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Pazar günü olduğu için bugün poliklinik yoktu dolayısıyla çok fazla kişi de burada olmadığı için şanslıydık. Şu anda çalışmalar devam edecek" açıklamalarında bulundu. - ANKARA