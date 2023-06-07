Ankara'da öğretmenlere 'alerji' eğitimi

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği ortaklığında öğretmenlere alerji konusunda eğitim verildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşad Mungan, Astım'ın her on çocukta görülen bir hastalık olduğunu ve çocuklarda besin alerjisinin çok sık rastlandığını belirterek, "Alerji hekimleri olarak bu projeyi gerçekleştirmeyi çok uzun zamandır arzu ediyorduk. Bu proje ile alerjisi bulunan çocuklarımızın okulda güvende olmasını hedefledik. Bu amaçla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde sevgili öğretmenimiz aklımıza geldi. Bizler onları bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratmak ve kendilerini daha güvende hissederek çocuklarımıza müdahale etmelerini sağlamak istedik. Öğretmenlerimiz çok motive onların bu motivasyonunu görmek bizim azmimizi daha da artırdı. Projemizin sonunda öğretmenlerimiz okulda bir çocuğumuz alerjik bir problem yaşadığında nasıl yaklaşması gerektiğini ve acil müdahale edilmesi gereken durumları bilecek. En önemlisi alerjik hastalığı bulunan çocuğu olan ailelerde, çocuklarını daha rahat bir şekilde okula gönderecekler ve gözleri arkada kalmayacak. Amacımız ve hedefimiz buydu" diye konuştu.