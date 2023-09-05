Ankara'da Lösemi Hastası Oğlu İçin Ücretsiz Çiğköfte Dağıtan Baba

Ankara'da çiğköfte dükkanı işleten İzzet Kağıt, lösemi hastalığını atlatan oğlu Yiğit Kağıt için adağını yerine getirerek, ücretsiz çiğköfte dağıttı. Baba Kağıt, oğlunun hastalığı büyük ölçüde atlatması üzerine 9 ay önceki adağını yerine getirdi ve toplam 500 kilogram çiğköfte dağıtarak lösemi hastalığına farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Ankara'da çiğköfte dükkanı işleten İzzet Kağıt, lösemi hastalığını atlatan oğlu Yiğit Kağıt için adağını yerine getirerek, ücretsiz çiğköfte dağıttı.

10 yaşındaki Yiğit Kağıt'a dokuz ay önce lösemi hastalığı teşhisi konuldu. Çiğköfte dükkanı işleten baba İzzet Kağıt, oğlunun iyileşmesi halinde çiğköfteleri bir gün boyunca ücretsiz dağıtma kararı aldı. Yiğit, hastalığının yüzde 80'ini yenerek hastane sürecini atlattı ve evde tedavi görmeye başladı. Baba Kağıt, oğlunun hastalığı büyük ölçüde atlatması üzerine 9 ay önceki adağını yerine getirdi. Kağıt, toplam 500 kilogram çiğköfte dağıtarak lösemi hastalığına da farkındalık oluşturmayı amaçladı.

İzzet Kağıt, 9 ay önce Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde çocuğunun tedavisine başlandığını söyledi. Bu süreçte oğlunun tedaviye olumlu cevap verdiğini belirten Kağıt, hastane bölümünü atlattıklarını söyleyerek, "Bundan sonra evde iki yıl 10 gün daha tedavisi devam edecek. Adak adamıştım çocuğumla ilgili olumlu haberler aldığımda bütün Ankara'daki çiğköfte sevenlere çiğköfte dağıtacağım diye. İnşallah bu farkındalığın diğer lösemi hastalarına da faydası ve umudu olur. Lösemili hastalarına da Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Yiğit Kağıt, eğitim-öğretim hayatına 3'üncü sınıftan devam edecek. - ANKARA