Ankara'da Kaçak Hap Operasyonu: 3 Bin 200 Hap Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, cinsel gücü artırdığı iddiasıyla piyasaya sürülmek istenen 3 bin 200 kaçak hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda cinsel gücü artırdığı iddiasıyla piyasaya sürülmek istenen 3 bin 200 kaçak hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı ve insan sağlığına zararlı cinsel gücü artırıcı hap satışı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde İ.Ç. ve H.A.'nın adreslerine yönelik operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 3 bin 200 kaçak hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 81 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.