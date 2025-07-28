Ankara'da Hastanede Hekim Bulunmadığı İçin Kadın Odada Doğum Yaptı

Ankara'da Hastanede Hekim Bulunmadığı İçin Kadın Odada Doğum Yaptı
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Ankara'da özel bir hastaneye başvuran 32 yaşındaki Nihal Ş., doğum sancıları çekerken hekim bulunmaması nedeniyle kendisi doğum yaptı. Nihal Ş. ve eşi hastaneye suç duyurusunda bulundu.

ANKARA'da doğum sancıları nedeniyle özel hastaneye başvuran Nihal Ş.'nin (32) hekim bulunmaması nedeniyle odada kendisi doğum yaptığı iddia edildi. Nihal Ş. ve eşi, doğum anına ilişkin video ile birlikte hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nihal Ş., hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabah saatlerinde doğum sancıları başlayınca eşiyle birlikte Çankaya'daki özel hastaneye başvurdu. Kadın doğum polikliniği servisinde odaya yatışı yapılan Nihal Ş., aynı gün akşam saatlerinde hastanede nöbetçi hekim bulunmaması nedeniyle kendisi doğum yaptı. Odada erkek bebek dünyaya getiren Nihal Ş.'ye, iddiaya göre kendilerini ziyaret için hastanede bulunan başka bir hastanede görevli anestezi uzmanı hekim müdahale etti. Bebek ve anne, doğumun ardından hastanede tedaviye alındı.

Nihal Ş. ve eşi, hastaneden taburcu olduktan sonra hastane hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Avukat tarafından hazırlanarak sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müvekkil çifte hastaneye başvurduklarında doğumun kadın doğum uzmanı hekim eşliğinde steril şartlarda ve güncel tıbbi gelişmelere uygun vaziyette gerçekleştirileceğinin belirtildiği kaydetti. Ancak Nihal Ş.'nin hemşire ve çalışanlara doğum yapmaya başladığını belirtmesine rağmen ne nöbetçi hekim müdahalesi yapıldığı ne de doğumhaneye götürülmesine ilişkin bir işlem yapılmadığı belirtildi. Doğum sırasında müvekkile hiçbir sağlık görevlisi tarafından müdahalede bulunulmadığı, doğumun kendiliğinden ve hasta odasında gerçekleştiği belirtildi. Nihal Ş.'nin bu olay nedeniyle ruhsal açıdan ciddi bir buhrana düştüğü, anne ve çocuk sağlığının hiçe sayıldığı ileri sürülerek, sorumluların cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan olayla ilgili hastaneden ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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