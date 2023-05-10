Ankara'da asistan doktoru bıçaklayan sanığın cezası Yargıtay'da onaylandı

Ankara'da asistan doktor Ertan İskender'i bıçaklayan ve indirimsiz olarak 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayram Nargüner'in cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kararın sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce unutulmaması gereken bir karar olduğunu belirtti.

ANKARA'da Asistan Doktor Ertan İskender'i (32) eli ve belinden bıçaklayıp, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından indirimsiz olarak 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayram Nargüner'in cezası Yargıtay'da onandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda, Asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğradı. Nargüner, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Dr. İskender, hastanedeki görevinden istifa etti. Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Nargüner hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.