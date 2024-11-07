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Ankara'da 1. Sınıf Öğrencisi Bulaşıcı Hastalık Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Ankara'da 1. Sınıf Öğrencisi Bulaşıcı Hastalık Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Ankara'da Akşemsettin İlkokulu'nda okuyan 7 yaşındaki Berresu Çelik, okul dönüşü rahatsızlandı ve hastanede hayatını kaybetti. Bazı velilerin çocuklarını okula göndermedikleri bildirildi.

ANKARA'da okul dönüşü evde rahatsızlanan 1'inci sınıf öğrencisi Berresu Çelik (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in, bulaşıcı bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, bazı velilerin ise çocuklarını okula göndermediği belirtildi.

Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Berresu Çelik, önceki gün okuldan çıkıp gittiği evinde rahatsızlandı. Çelik, ailesi tarafından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Berresu Çelik, kurtarılamadı. Çelik, dün Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akşemsettin İlkokulu tarafından sosyal medyada Berresu Çelik'in ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "1/G sınıfı öğrencimiz Berresu Çelik'in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yavrumuza Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

'6 SAAT İÇİNDE ÖLÜM HABERİNİ ALDIK'

Berresu Çelik'in annesi Sedef Çelik, "Bir gece içerisinde kızımın ölüm haberini aldık, 6 saat içerisinde ölüm haberini aldık. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. O gün okuldan geldi; evde hopladı, zıpladı, yemeğini yedi, suyunu içti, dersini yaptı, ne olduysa o gece yarısı oldu. 'Midem bulanıyor' diye koştu. Babası onu acilen Sincan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan durumu kötü olduğu için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler, kanına karışmış diye. Evden çıktıktan sonra kızımızı görmedik. Kızımın bu ayın 19'unda doğum günü vardı, yapamayacağım, kızımın acısını yaşıyorum" dedi.

BAZI VELİLER, ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ

Öte yandan Berresu Çelik'in, bulaşıcı bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin annesi Nuran Aslan, çocuğunu okula göndermediğini söyleyerek, "Bulaşıcı bir hastalık deniyor. Çocuğuma kendim aşı yaptırdım. Korkuyorum, çocuğumu okula yollamadım" dedi.

Başka veli Sare Ceylan da korktuğu için çocuğunu okula göndermediğini ve 2 gün rapor aldıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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