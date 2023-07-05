Ankara Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde BelPlas AŞ tarafından yürütülen çalışmalar mahalle muhtarlarının iş birliğiyle sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde BelPlas AŞ tarafından yürütülen çalışmalar mahalle muhtarlarının iş birliğiyle sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koruyucuyu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşere popülasyonunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama seferberliği başlattı.

Ekipler yoğun yağışlar nedeniyle yeşil alanlarda oluşan larva ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar tarafından bilinçsizce atılan atıkların bulunduğu alanlar da ekipler tarafından ilaçlanıyor. Çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiliyor.

Mahalle muhtarları ile koordineli olarak ilaçlama çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen BelPlas AŞ İlaçlama Müdürü İsmail Dane, şu bilgileri verdi:

"BelPlas AŞ ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesiyle yapılmakta olan vektör mücadelesi kapsamında gündelik alanlarda, çöp ve yeşil alanlarda sivrisinek ve karasineklerin üremesine engel olmak amacıyla mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını yürütmekteyiz."

Pursaklar Saray Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir de düzenli olarak ilaçlama çalışmalarının yapılmasından duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından mahallemizde yapılan ilaçlama çalışmalarından dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Şu anda da mahallemiz ve çeşmesi civarında saha çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar için de çok teşekkür ediyoruz."