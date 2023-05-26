Ankara Büyükşehir Belediyesi, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz SMA Testi Yapacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA testiyle ilgili tweetini alıntılayarak, ABB'nin evlenecek olan çiftlere ücretsiz SMA testi hizmeti sunduğunu ve bu uygulamanın tüm ülkede başladığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SMA testiyle ilgili tweetini alıntıladı ve " Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenecek vatandaşlarına, isteğe bağlı ücretsiz SMA testi yapan ilk devlet kurumu olmuştur. Sizlerin bu uygulamayı örnek almanız ve 2021 yılı aralık ayında ülke genelindeki SMA testlerini ücretsiz yapacağınızı açıklamanız üzerine Belediyemizin bu uygulaması sonlandırılmıştır" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin evlenecek olan çiftlere SMA testi hizmeti sunmadığı iddiasına, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweetini alıntılayan Yavaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Fahrettin Koca; bir devlet kurumu olan ABB'nin örnek bir uygulamaya imza atması ve öncü olması hepimizi mutlu etmeli. Bu durumdan milletimiz kazançlı çıkmış ve yeni evlenecek çiftlere SMA testi uygulaması tüm ülkede başlamıştır.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR SAĞLIK KURUMU DEĞİLDİR, ANCAK HALKA KARŞI SORUMLULUKLARI VARDIR"

Sorularınıza gelince; T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere böyle bir uygulaması yoktu. SMA'lı yavrularımızın ve ailelerinin durumu, beni bir 'baba' olarak yaralıyordu. Belediyemize, SMA'lı evlatlarımız için tüm Türkiye'den her gün destek talepleri geliyordu. Sorumlu bir yönetici olarak buna duyarsız kalamazdım. Öncelikle Belediyemizin kent ekranlarını yavrularımıza açtık. Ardından SMA'lı evlatlarımız için destek talebi artınca, Belediyemizin internet sitesinde SMA kampanyaları sayfası açtık. Ben de şahsen her gün İnstagram hesabımdan, kampanyası süren bir yavrumuzun bilgilerini hikaye bölümünde paylaşmaya devam ediyorum. Ancak sorunun çözümü için de harekete geçilmeliydi. Siz, Ocak 2021'de 'Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak' dediniz. Şubat 2021'de 'Çok yakın bir zamanda tanı uygulamalarına başlıyoruz' dediniz. Ancak başlamadınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi bir sağlık kurumu değildir, ancak halka karşı sorumlulukları vardır. Bu yüzden bahane değil çözüm üretmeliydik ve derhal harekete geçerek 25 Şubat 2021 tarihinde Başkent Üniversitesi ile protokol imzaladık. 11 Nisan 2021 tarihinde ise ABB Meclisi'nde oybirliği ile karar aldık.

"SMA TESTLERİNİ ÜCRETSİZ YAPACAĞINIZI AÇIKLAMANIZ ÜZERİNE BELEDİYEMİZİN BU UYGULAMASI SONLANDIRILMIŞTIR"

Belediyemize 31 Aralık 2021 tarihine kadar 2 bin 65 başvuru yapılmış, randevuları oluşturulmuş, bin 567 vatandaşımız bu testi yaptırmıştır. 48 vatandaşımıza gen delesyonu teşhisi konulmuş, kendilerine alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın süreç yönetimi, randevuları ve test ücretleri Belediyemiz tarafından karşılanmıştır. ve evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenecek vatandaşlarına, isteğe bağlı ücretsiz SMA testi yapan ilk devlet kurumu olmuştur. Sizlerin bu uygulamayı örnek almanız ve 2021 yılı aralık ayında ülke genelindeki SMA testlerini ücretsiz yapacağınızı açıklamanız üzerine Belediyemizin bu uygulaması sonlandırılmıştır.

"EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİNİN ÜCRETSİZ OLARAK ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Bu konuda bir vatandaş olarak benim de size bazı önerilerim olacak. Evlilik öncesi SMA testinin ücretsiz olarak zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de SMA tedavisini SGK'nın karşıladığını söylüyorsunuz. SGK'nın birkaç ay önce geri ödemeye aldığı Spinraza adlı ilacı şu anda ailelerin bulamadığı, ilaç firması ile henüz bir anlaşma yapamadığınız için ilacın piyasada olmadığı ve bu bebeklerin ciddi bir zaman kaybı ile karşı karşıya olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuyla ilgilenmenizden ülkece mutlu olacağız. Şu anda küçük yavrularını tedavi ettirmek isteyen ailelere kampanya yaptırmak yerine, gereken ücreti bir an önce karşılamanız gerektiğini düşünüyoruz. İnsanın içi gidiyor... Eminim siz de bu konulara duyarsız kalmayacaksınız.

"ABB'NİN ÜCRETSİZ SMA TESTİ UYGULAMASINDA ÖNCÜ OLDUĞU DOĞRUDUR"

Sayın Koca; baktığımızda, ABB'nin ücretsiz SMA testi uygulamasında öncü olduğu doğrudur. 13. Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlamanız üzerine bu açıklamanın zorunluluğu oluşmuştur. Saygılarımla."