Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde Hijyen Denetimlerine Başladı

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki Balık Hali'nde hijyen denetimlerine başladı. Denetimlerde avlanması yasak olan türler kontrol edilirken, balıkçı esnafı da hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi de Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki Balık Hali'nde hijyen denetimlerine başladı. Hijyen denetimi yapan ekipler avlanması yasak olan türlerin olup olmadığını da kontrol etti. Ayrıca, Balık Hali esnafı hijyen ve saklama koşulları konusunda da bilgilendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Balık Hali'nde hijyen denetimlerine başladı.

Avlanması yasak olan türlerin olup olmadığını kontrol eden ekipler, Başkentlilerin sağlıklı gıdaya ulaşması ve tüketmesi için balıkçı esnafını da hijyen ve saklama koşulları konusunda detaylı olarak bilgilendirdi.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, " Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak halk sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle av sezonunun başlamış olduğu 1 Eylül'den 1 Nisan'a kadar olan süreçte belediyemize ait Yenimahalle'de bulunan Toptancı Balık Hali'nde su ürünleri denetimimizi sıklaştırmış vaziyetteyiz. Özellikle Toptancı Hali'ne günlük ve taze olarak gelen su ürünlerinin duyusal muayenelerini gerçekleştiriyor ve halkımızın hijyen açısından en sağlıklı biçimde su ürünleri tüketimini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

HAL ESNAFINDAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileyerek daha modern bir hale getirilen Balık Hali'nin esnafı ise şunları söyledi:

-Aziz Sıvacı: "Balık Hali eskiden çok kötüydü. Şu an çok iyi… Bizlere böyle bir tesis kazandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

-İbrahim Gökberk: "Balık sezonu bu sene güzel başladı. Ankara'nın balıkta şansı çok yüksektir. En taze balık da Ankara'da yenir. Halimize güzel ve taze balıklar geliyor. Mansur Başkan'ımız balık halini yeniledi. İnsanlar daha ferah bir ortamda balık alıyor. Halimizin yenilenmesi ile esnafımız daha iyi ortamda işlerini yapabiliyor. Bu da işlerine olumlu katkı sağlıyor. Bunun için Mansur Başkan'ımıza da teşekkür ediyoruz."

-Kerim Isıcak: "Balıklarımız bu sene çok güzel ve bereketli… Özellikle hamsiler çok iri, canlı ve de güzel… Biz yıllarca barakalar içinde balık satıyorduk. Hijyenik olmayan ortamda hizmet veriyorduk. Sağ olsun Mansur Başkan'ımız buraya geldi ve buranın halini gördü. Sonrasında da burayı yenileyerek Ankara'ya modern bir tesis kazandırdı."