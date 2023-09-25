Ankara Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Üyelerini Bir Araya Getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği programda bir araya getirdi. Merkezde ücretsiz hizmetler ve aktiviteler gerçekleştirilirken, hasta yakınlarına da destek sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerini düzenlediği programda bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde inşa ettiği Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla merkezden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini düzenlediği programda bir araya getirdi.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi, erken ve orta dönem alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet verirken merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilirken, hasta yakınlarının zorlu hasta bakım süreci desteklenerek, rahatlamaları da sağlanıyor.

"YAŞLILARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN HİZMET VERİYORUZ"

Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin amacının üyelerin kaynaşması ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyen Sosyal Hizmetler Daire Başkan Vekili Önder Yanmaz, "Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'miz, 1 Nisan 2022 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkezimizde şu anda 55 üyeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ankara'da ikamet eden alzheimer hastası vatandaşlarımızın zihinsel, psiko-motor, sanatsal aktiviteler aracılığıyla hastalığının ilerlemesinin önüne geçmek, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak, sosyalleşmelerini ve verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz. Ayrıca merkezimizde alzheimer hastalarının ailesi ve yakınları için hasta bakım eğitim seminerleri ve bakım verenin psikolojik sağlamlığı için psikolojik destek hizmetleri de sunuyoruz. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi olarak hayatınızın her alanında, her anında yanındayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa katılan merkez üyeleri ve yakınları şu sözlerle teşekkür etti:

-Zeynep Koçak: "15 gün önce buraya geldim hizmetlerden çok memnunum. Mansur Bey'e çok teşekkür ediyorum böyle bir yeri hizmete kazandırdığı için."

-Sadık Bektaş: "Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmetlerinden çok memnunum. Yaklaşık 6-7 aydır buraya geliyoruz ve olumlu anlamda çok büyük kazanımlarımız oldu. Öğretmenler ve çalışanlar güler yüzlü ve sıcakkanlı, burada tam bir aile ortamı var. Herkese teşekkür ediyorum."

-Mehveç Kırcıoğlu: "Eşim buraya üye, haftada 2-3 gün etkinlik oluyor. Burada çok güzel aktiviteler yapıyor ve her seferinde eve çok mutlu dönüyor. Çalışanları o kadar sıcakkanlı ve yardımsever ki kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz."