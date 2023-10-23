Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planını Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKA Arama Kurtarma Derneği (ANKA-SAR) ve Vefa Motorize Derneği ile birlikte 'Afet Müdahale Planı Sunumu ve Depremlerde Crush Sendromunun Önemi' konulu sunum düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin afet planının açıklandığı sunum öncesi dernek yöneticileri ve üyeleri Başkan Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKA Arama Kurtarma Derneği (ANKA-SAR) ve Vefa Motorize Derneği ile birlikte "Afet Müdahale Planı Sunumu ve Depremlerde Crush Sendromunun Önemi" konulu sunum düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin afet planının açıklandığı sunum öncesi dernek yöneticileri ve üyeleri Başkan Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek doğal afetlere karşı hazırladığı "Afet Müdahale Planı"nı açıkladı.

ANKA Arama Kurtarma Derneği (ANKA-SAR) ve Vefa Motorize Derneği ile birlikte ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Müdahale Planı Sunumu ve Depremlerde Crush Sendromunun Önemi" konulu toplantının açılış konuşmasını, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu yaptı.

Ankara Büyükşehir'in 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaptığı çalışmaları hatırlatan Çokakoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz 6 Şubat depreminde ilgili tüm birimlerimizle sahada yer aldık, canla başla tüm personelimiz çalıştı. Bu sırada bir afet planımızın olmadığını fark ettik. Ardından hemen Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönlendirmesi ile bu afet planımızı hazırladık" dedi.

MANSUR YAVAŞ, AFET GÖNÜLLÜLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Afet planlarının, toplumların afete karşı daha hazırlıklı olması ve daha etkili bir şekilde müdahalenin yapılabilmesi için önemli olduğuna değinen ABB Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel ise "Afet Müdahale Planı" sunumunu yaparken, ANKA-SAR ve Vefa Motorize Derneği yöneticileri de "Crush Sendromu" hakkında bilgiler verdi.

Toplantı öncesi dernek yöneticileri, üyeleri ve afet gönüllüleri temsilcileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.