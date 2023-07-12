Bitlis'te yaşayan 48 yaşındaki İlyas Kurtulmuş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndü. Anjiyo esnasında bir kez daha kalp krizi geçiren Kurtulmuş'a hem kalp masajı hem de anjiyo yapılarak kapalı damarlarına stent takıldı.

Anjiyo esnasında 20 dakika kalbi duran hasta hayata döndü

Kalbi duran hastaya aynı anda hem kalp masajı hem de anjiyo yapılarak kapalı damarlarına stent takıldı

BİTLİS - Bitlis'te yaşayan 48 yaşındaki İlyas Kurtulmuş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndü.

Bitlis'te ikamet eden İlyas Kurtulmuş (48), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilen Kurtulmuş, acilen anjiyoya alındı. Anjiyo esnasında bir kez daha kalp krizi geçirerek 20 dakika kalbi duran Kurtulmuş'a önce elektro şok yapıldı. Ardından aynı anda hem kalp masajı yapıldı hem de anjiyo yapılarak kapalı damarlarına stent takıldı.

Hastanın 2021 yılında beyinde kitle nedeniyle ameliyat olduğunu ve halen kemoterapi tedavisi gördüğünü ifade eden Tatvan Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Aydoğan, "Hastamız 20 Haziran'da evde bayılıyor. Yakınları tarafından Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülüyor. Orada çekilen EKG (Elektrokardiyografi) sonucunda kalp krizi olduğunun görülmesi üzerine bize danıştılar. Hastayı kabul ettik. Hasta hızlı bir şekilde Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Hastayı bekletmeden anjiyoya aldık. Anjiyoya başlarken kalbi ölümcül ritim bozukluğuna girmeye başladı. Elektroşok cihazıyla defalarca şok verdik. Maalesef hastanın anjiyo esnasında kalbi durdu. Hastayı hemen entübe ederek kalp masajına başladık. Kalp masajı devam ederken aynı anda hastanın anjiyosuna da devam ettik. Bu esnada kapalı damarına stent takarak damarını açtık. Hastayı entübeli şekilde yoğun bakıma yatırdık. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda hastayı takip ettik. Hastanın genel durumu düzelince servise aldık. Şu an hastamızın durumu daha iyi ve taburcu etmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Hasta İlyas Kurtulmuş'un oğlu Faruk Kurtulmuş ise babasının evde bayılması üzerine hemen 112 Acil Servisi arayarak ambulans ile en yakın hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hemen Tatvan Devlet Hastanesine sevk ettiler. Tatvan Devlet Hastanesinde babamı bekletmeden anjiyoya aldılar. Anjiyo esnasında babamın kalbi durmuş. Doktor ve ekibi kalp masajı esnasında anjiyo işlemine devam etmiş. Babam hayata geri döndü. Babam anjiyo esnasında kendini bıraktı ama Mehmet Hoca ve sağlık ekibi babamı bırakmadı. Mehmet Hocama ve Tatvan Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı hastanede görev yapan doktorlara teşekkür eden Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı da, "Geçtiğimiz günlerde Kardiyoloji Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Aydoğan anjiyo yapılırken kalbi duran hastaya kalp masajı yapılırken stent taktı. Hastamızı hayatta tutmak için büyük bir fedakarlık gösterdi ve karşılığını gördük. Bir hastamızı daha şifasına kavuşturmuş olduk. Tüm ekip arkadaşlarımızla beraber hastalarımıza özveriyle sorumluluğumuzu sonuna kadar göstereceğiz" diye konuştu.