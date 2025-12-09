Haberler

Taşınabilir otomatik şok cihazlarının yaygınlaşmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarında hızlı müdahaleyi artırmayı hedefleyen 'Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı' hakkında yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmelik, bu cihazların toplu alanlarda zorunlu olarak bulundurulmasını ve kayıt altına alınmasını öngörüyor.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ani kalp durmalarında hızlı müdahaleyi artırmayı hedefleyen 'Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı' hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, taşınabilir şok (OED) cihazlarının toplu alanlarda zorunlu olarak bulundurulmasını ve cihazların kayıt altına alınmasını öngörüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; sağlık kuruluşları dışında meydana gelen ani kalp durmalarında, profesyonel ekipler gelene kadar yapılacak hızlı müdahalelerin daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor. OED cihazlarının toplu yaşam alanlarında daha görünür ve erişilebilir noktalarda yer alması zorunlu hale getirilecek. Yönetmelik; kamu kurumları, özel kuruluşlar, toplu taşıma araçları ve yoğun kullanılan tüm kamusal alanları kapsıyor. Böylece OED cihazları yalnızca hastanelerde değil, günlük yaşamın içinde geniş bir alanda hazır bulunacak.

ERİŞİMİ KISITLAMIŞ ALANLARDA TUTULAMAYACAK

Cihazların kalp ritmini analiz edebilmesi ve gerekli durumlarda otomatik şok uygulayabilmesi, Türkçe ve İngilizce sesli komut verebilmesi, batarya durumu, test sonuçları, konum ve EKG verilerini Sağlık Bakanlığı'nın oluşturacağı OED-Net sistemine aktarabilmesi ve Ürün Takip Sistemi'ne kayıtlı olması zorunlu hale getirildi. Milli güvenlik kapsamında görev yapan bazı kurumların cihaz konumlarını sisteme bildirme zorunluluğu ise istisna olarak tutuldu. OED cihazlarının en kısa sürede erişilebilecek noktalarda, herkesin görebileceği yükseklikte, standart renkte, suya ve darbeye dayanıklı koruyucu dolaplarda ve uyarı işaretleriyle belirtilecek alanlarda bulundurulması gerekiyor. Cihazların kilitli veya erişimi kısıtlanmış alanlarda tutulmasına izin verilmiyor.

'OED-NET' YAZILIM SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

OED cihazlarını sağlık meslek mensupları, ilk yardımcı belgesine sahip kişiler ve Tıbbi Acil Çağrı Yönetimi (SKKM) desteğiyle ilk yardım uygulayan halktan kurtarıcılar kullanabilecek. Cihazın bakımından, sarf malzeme temininden ve kullanım sonrası verilerin il sağlık müdürlüğüne tesliminden, cihazın sahibi olan kurum veya kişiler sorumlu olacak. 'OED-Net' adlı yazılım sistemi devreye alınarak, cihazların seri numaraları, konumları ve kullanım bilgileri bu sistem üzerinden takip edilecek. OED satın alan kişi veya kurumların, cihazı 30 gün içinde bu sisteme kaydettirmesi zorunlu olacak. Düzenleme; 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title