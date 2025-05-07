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Ani Hava Değişimleri Psikolojimizi Olumsuz Etkiliyor

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Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, ani hava değişimlerinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Serotonin seviyelerindeki dalgalanmaların motivasyonu bozabileceğini vurguladı ve bu durum için çözüm önerileri sundu.

Klinik Psikolog Karaçiçek: "Ani hava değişimi depresif yapabiliyor"

Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, nava düzensizliği, yani ani ısı değişimleri, güneşli havadan birden yağışlı havaya geçme gibi dalgalanmaların, psikoloji üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğunu belirterek, "Beyindeki serotonin düzeyleri değişebilir. Bu da motivasyon bozukluğuna, huzursuzluğa ve hafif depresif belirtilere yol açabilir" dedi

ADANA - Klinik Psikolog Fulda Koyun Karaçiçek, nava düzensizliği, yani ani ısı değişimleri, güneşli havadan birden yağışlı havaya geçme gibi dalgalanmaların, psikoloji üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğunu belirterek, "Beyindeki serotonin düzeyleri değişebilir. Bu da motivasyon bozukluğuna, huzursuzluğa ve hafif depresif belirtilere yol açabilir" dedi.

Özel Medline Adana Hastanesinde görevli Klinik Psikolog Karaçiçek, hava düzensizliği, yani ani ısı değişimleri, güneşli havadan birden yağışlı havaya geçme gibi dalgalanmaların, psikoloji üzerinde çok büyük etkilere sahip olduğunu ifade etti. Karaçiçek, hava bir gün güneşliyken ertesi gün kapalı ve yağmurlu olduğunda, beyindeki serotonin düzeyleri değişebildiğini, bunun da motivasyon bozukluğuna, huzursuzluğa ve hafif depresif belirtilere yol açabileceğini kaydetti.

Karaçiçek, "Aynı zamanda, ilkbahar ve sonbahardaki hava geçişleri, zaten var olan depresyonu tetikleyebilir. Güneş ışığının azalması, biyolojik sağlığımızı da bozduğu için, istikrarlı ruh halimiz olumsuz etkilenebilir. Ani hava değişimleri, anksiyete artışına da neden olabiliyor. Bazı araştırmalar, barometrik basınç değişimlerinin migren ve panik atağı tetiklediğini gösteriyor" diye konuştu.

Havanın sürekli değişmesi, vücudun biyolojik ritmini bozarak insanları zorladığına dikkat çeken Karaçiçek şöyle devam etti:

"Genel bir halsizlik, isteksizlik ve odaklanma problemi, beraberinde öfkeyi de getirebiliyor. Güneşli bir günden sonra yağışlı bir günün gelmesi, enerjik bir insanın bile dışa dönüklüğünü engelleyebiliyor, sosyal hayatını kısıtlayabiliyor. İsteksizlik, sosyal aktivitelere katılmakta zorlanmaya neden oluyor. Bu durumda, hastalar tedirgin hissedebiliyor ve psikolojik olarak çöküş yaşayabilir."

Karaçiçek bu durumda yapılabilecekleri de şöyle sıraladı:

"Bu durumlarda biz, şunu öneriyoruz. Güneşli havalardan mümkün olduğunca faydalanmalıyız. Güneş ışığı, serotonin seviyesini artırarak ruh halimizi iyileştirir. Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmalıyız. Yürüyüş, endorfin salgılamamızı sağlar ve bu da bize mutluluk verir. Hava kötüyse ve dışarı çıkamıyorsak, pilates, yoga ve ev egzersizleri iyi birer alternatif olabilir. Uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak, biyolojik ritmimizi korumaya yardımcı olur. Uyumadan önce ekranlardan uzak durmalıyız. Beslenmemize özen göstermeliyiz. Dengeli ve sağlıklı beslenme, hava değişimlerinin bizi etkilemesine engel olabilir. Hobilerimize zaman ayırmalıyız. Film izlemek, müzik dinlemek, kitap okumak veya küçük ev projeleriyle uğraşmak, ruh halimizi olumlu yönde etkiler. Planlı bir gün geçirmek, belirsizliği azaltarak psikolojik dengemizi korumamıza yardımcı olur. Ayrıca, hava kötü olsa bile sevdiklerimizle iletişimde kalmak bizi daha iyi hissettirir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Sağlık
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