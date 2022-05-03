Ani görme kaybında 'hiperbarik oksijen' tedavisiyle iyileşme imkanı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hiperbarik Tedavi Bölümü'nden Uzm. Dr. Özdinç Acarlı, Kovid-19 enfeksiyonu sonrası gelişebilen ani görme ve işitme kaybı hastalarında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanarak iyileşme sağlandığını bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Acarlı, ani sensörinöral işitme kaybının nedenleri arasında viral enfeksiyonların önemli bir rolü olduğu anımsattı.

Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda sinir sistemi tutulumları görüldüğünü ve kulak-burun-boğaz polikliniklerine başvuran ani işitme kaybı hastalarında beklenenden fazla artış gözlemlendiğini anlatan Acarlı, bu durumun küresel salgınla ilişkili olabileceğini düşündürdüğünü aktardı.

Acarlı, tedavide steroid tedavisiyle birlikte hiperbarik oksijen uygulamasının kullanıldığını ve fayda sağlandığını kaydederek, Kovid-19'un göz atardamarlarında darlık ya da tıkanıklığa sebep olabileceğini bildirdi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin görme kaybının giderilmesine ve hücrelerin geri kazanılmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Acarlı, "Ülkemizde Kovid-19 sonrası ani görme kaybı gelişen hastanın hiperbarik oksijen tedavisi de uygulanarak iyileşmesinin sağlandığı gözlemlenmiştir." ifadesini kullandı.

Lösemide destek tedavi

Uzm. Dr. Acarlı, kemoterapi uygulanan hastaların yaralarının tedavisi sırasında da hiperbarik oksijen tedavisinden faydalanıldığını belirterek, lösemi veya diğer onkolojik hastalıkların tedavi sürecinde de hiperbarik oksijenin uygulandığını ve bunun faydasının görüldüğünü anlattı.

Acarlı, "Hastalarda ciddi ağrıya sebep olabilen ve ilerleyen dönemde eklem protezi ameliyatları gerektirebilen osteonekroz durumunda da özellikle erken tespitinde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmasının hem ağrıların azaltılmasında hem de protez ameliyatı olmasını önlemede kullanılmaktadır." bilgisini verdi.

Hiperbarik oksijen tedavisinin alzheimer hastalığı üzerinde yapılan bazı deneysel çalışmalarda umut veren sonuçlar alındığını aktaran Acarlı, şu açıklamalarda bulundu:

" Alzheimer, karmaşık bir hastalık olduğundan, etkili ve özel ilaçların geliştirilmesi de zor. Hiperbarik oksijen tedavisinin hayvanlar üzerinde yapılan deneysel bazı çalışmalarda hastalıkta iyileşme görüldüğü saptanmış ve oksijenin alzheimer hastalığına karşı mücadelede önemli bir araç olabileceği öne sürülmüştür.

Benzer şekilde bazı çalışmalarda inmeye bağlı beyin hasarı ya da travmaya bağlı beyin hasarında hiperbarik oksijen tedavisinin sinir hücrelerini koruyucu ve sinir hücrelerinin yapısal değişiklik yeteneğini artırıcı etkisi olabildiği görülmüştür. Yapılan bir çalışma, hiperbarik oksijen tedavisi alan kişilerde yaşlanma ile ilgili genlerin bazılarının aktivitelerinin olumlu yönde değiştiğini belirtmiştir."