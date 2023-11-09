Angola'da 50 Bin 612 Verem Vakası Tespit Edildi

Angola'da bu yıl ocak ile eylül arasında 50 bin 612 verem (tüberküloz) tanısı konulduğu bildirildi. Ülkede veremle mücadele devam ediyor.

Angola'da bu yıl ocak ile eylül arasında 50 bin 612 verem (tüberküloz) tanısı konulduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tüberküloz Ulusal Stratejik Planı programında konuşan Angola Halk Sağlığından Sorumlu Devlet Bakanı Pinto de Sousa, ülkedeki verem vakaları hakkında bilgi verdi.

Sousa, ocak ile eylül arasında 50 bin 612 kişide verem tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Verem tespit edilen kişilerden 3 bin 509'unun 15 yaş altı çocuk olduğunu kaydeden Sousa, Angola'da geçen yıl 69 bin 259 verem vakası tespit ettiklerini kaydetti.

Sousa, veremle mücadeleye devam ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı olarak 355 bölgede merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Hava yoluyla bulaşan verem, yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde tedavisi mümkün olsa da dünyada her yıl ciddi oranda can almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre tüberküloz, toplumda bilinen adıyla verem, 2021'de Kovid-19'un ardından dünyada en fazla ölüme neden olan bulaşıcı hastalık olarak kayıtlara geçerken bu hastalık nedeniyle 1,6 milyon kişi hayatını kaybetti.