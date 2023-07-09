Angelina Jolie, ABD'deki Sağlık Sektöründeki Irk Temelli Eşitsizliği Eleştirdi

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, siyahi çocuklara bazen yanlış teşhis konulduğunu belirterek, ülkenin sağlık sektöründeki ırk temelli eşitsizliği eleştirdi.

Independent'ın haberine göre, Jolie, bir sağlık dergisinde, sağlık sektöründeki ırk temelli eşitsizliği eleştirdiği yazı kaleme aldı.

Jolie, aile içi şiddet söz konusu olduğunda daha çok beyaz tene odaklanıldığına işaret ederek, "Irk ve etnik köken farklılıklarında, yaralanmaların genellikle gözden kaçırıldığını" kaydetti.

Çocuklarının "yüksek kalitede tıbbi hizmete erişimleri olmasına rağmen, ırk ve tıpta beyaz tene sürekli öncelik verilmesi nedeniyle basit teşhislerin kaçırıldığını" vurgulayan Jolie, "Birden fazla ırktan çocuğun annesi olarak, siyahi çocuklarıma bazen sağlıklarını tehlikeye atacak şekilde yanlış teşhis konulduğunu gördüm." ifadesini kullandı.