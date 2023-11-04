Anestezistler: Hastanenin Kilit Ekibi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, anestezistlerin ameliyathanelerde hasta uyutup uyandıran hekimler olarak bilindiğini belirterek, 'Biz sadece ameliyathanelerde değil, hastanenin tümünde kilit ekibiz.' dedi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, anestezistlerin ameliyathanelerde hasta uyutup uyandıran hekimler olarak bilindiğini belirterek, "Biz sadece ameliyathanelerde değil, hastanenin tümünde kilit ekibiz." dedi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 57. Ulusal Kongresi için Antalya'da bulunan Erdem, AA muhabirine, özellikle son yıllarda anestezi alanına ilginin arttığını, bunu tıpta uzmanlık sınavlarında gözlemlediklerini söyledi.

Anestezistlerin sadece ameliyathanede çalışan hekimler olmadığına dikkati çeken Erdem, "Halkımız bizi ameliyathanede sadece 'hasta uyutup uyandıran hekimler' olarak biliyor. Ama bizler yoğun bakımlarda, ağrı ünitelerinde, kalbi duran hastanın hayata döndürülmesi başta olmak üzere çok fazla alanda hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Endoskopide, kolonoskopide bazen anjiyo ünitelerinde radyolojinin girişimsel işlemlerinde de anestezi uygulamalarıyla hastalara sağlık hizmeti sunduklarını aktaran Erdem, ameliyat öncesi ve sonrasında anestezistlerin önemli görev üstlendiğini bildirdi.

Cerrah kadar anestezisti seçmek de önemli

Staj öğrencisinin "Biz organımızı cerraha, hayatımızı anesteziste bırakıyoruz." dediğini hatırlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Ameliyat sırasında aslında organla ilgilenen bir cerrah var ama hayatın bütün yaşam fonksiyonlarını takip eden bir anestezist var. O yüzden anestezist birazcık daha efektif hale gelmiş. Ameliyat öncesi cerrah kadar anestezi hekimlerini de seçmek önemli. Ameliyat olmadan önce tüm hastaların anestezist tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, başka hastalıkları var mı? Hangi anestezi uygulamalarını yapacağız? Bunlarla ilgili karar verilmesi gerekiyor. İyi bir cerrah bulurken anestezistinizi de lütfen tanıyın. Kimin size anestezi vereceğini lütfen öğrenin."

Erdem, son yıllarda özellikle hasta izlemleri, kullanılan ilaçlar, tecrübelerin de artmasıyla anestezi komplikasyonlarının son derece azaldığına dikkati çekti.

"Kalbi duran hastaların hayata döndürülmesinde aktif rol alıyorlar"

Her hastanın yaşına, kilosuna, yapılacak operasyona göre ilaç dozlarının farklı olduğuna değinen Erdem, "Hastalar en çok 'Hocam biz uyuyacağız ama uyanabilecek miyiz?' diye sorarlar. İnanın bütün hastalar uyanırlar, hiç merak etmesinler. Anesteziden çekinmesinler anestezistlerine güvensinler." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde yoğun bakımların yüzde 75-80'inin anestezi uzmanları tarafından yönetildiğine işaret eden Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece ameliyathanelerde değil, hastanenin tümünde kilit ekibiz. Bu kilit ekip çok iyi olduğunda hastanede birçok işlem çok daha rahat ilerleyebiliyor. Hastaların hayata döndürülmesinde de aktif rol oynuyoruz. Sağlık Bakanlığının Mavi Kod uygulamalarının çoğunda anestezi uzmanları görevlidir. Çünkü kalbi duran hastaya nasıl müdahale edilmesi, ne zaman hangi ilaçların verilmesi ve hangi müdahalenin yapılması gerektiğini en iyi bilen anestezi uzmanlarıdır."