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Anaokulu Öğrencisi Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Anaokulu Öğrencisi Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
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Adana'da nefes borusuna yabancı cisim kaçan bir anaokulu öğrencisi, öğretmeni Bakiye Eroğlu'nun uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

ADANA'da nefes borusuna yabancı cisim kaçan anaokulu öğrencisi, öğretmen Bakiye Eroğlu'nun uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Preveze Anadolu Lisesi'ne bağlı anaokulunda öğrenim gören minik bir öğrencinin boğazına yabancı cisim kaçtı. Durumu fark eden öğretmen Bakiye Eroğlu, öğrencisinin nefes almakta zorlandığını görünce vakit kaybetmeden harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden aldığı eğitim doğrultusunda Heimlich manevrasını uygulayan Eroğlu, doğru ve zamanında yaptığı müdahaleyle öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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