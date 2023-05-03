Amerika'da Kalp Krizi Geçiren Hastanın Türkiye'de Ameliyatsız Tedavisi

AMERİKA'da yaşayan Salim Emre Baylav, geçtiğimiz Şubat ayında kalp krizi geçirdikten sonra dünyanın en ünlü kalp merkezlerinden birisi olan Cleveland Clinic'te de çalışmış ünlü bir kardiyoloğa gitti. Amerikalı kardiyolog Salim Emre Baylav'a, iki damarında tıkanıklık olduğunu, anjiyo ile müdahale edilemeyecek zor bir anatomide bulunduğunu söyleyerek by-pass olması gerektiğini söyledi. Baylav, bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Türkiye'ye çevirdi ve Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatsız, hastanede bile yatmadan stentle sağlığına kavuştu.

ABD'de bir şirkette Genel Müdür olarak çalışan 57 yaşındaki Salim Emre Baylav, 10 Şubat'ta göğüs sıkışmasıyla başvurduğu hastanede kalp krizi teşhisi aldı. Daha sonra gittiği iki hekim de yapılan anjiyo sonucu iki damardaki tıkanıklık nedeniyle açık kalp ameliyatı ile by-pass olması gerektiğini söyledi. Gittiği kardiyologlardan biri ise dünyaca ünlü kalp merkezi Cleveland Clinic'te uzun yıllar çalışmış ünlü bir kardiyologdu. Orada özel sigortası da olduğu halde Baylav, bir yakınının tavsiyesi ile rotayı Türkiye'ye çevirdi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun el bileği ve kasığından gerçekleştirdiği iki anjiyo işlemi ile yüzde 90 ve 70 oranlarında tıkalı damarları, bir saatte açıldı. Baylav, göğüs duvarının kesildiği büyük bir kalp cerrahisine gerek kalmadan, toplamda 12 saatlik bir hastane gözleminin ardından, sağlıkla taburcu edildi.

"ÇOKLU DAMAR TIKANIKLIĞINDA BY-PASS DENİYOR"

"YÖNTEMİ ASIL BELİRLEYEN, DAMARIN ANATOMİSİ"

"BOYDAN BOYA KESİLMEKTEN KURTULDUM"

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