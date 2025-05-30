Ameliyatsız Diz Ağrısı Tedavisi ile Yeniden Yürümeye Başladı

ANTALYA'da 6 yıldır diz ağrısı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Beyhan Kirven (70), protez ameliyatı olmadan uygulanan iki aşamalı girişimsel yöntemle yeniden yürümeye başladı. Fizik tedavi ve girişimsel radyoloji uzmanlarının birlikte geliştirdiği tedavi, protez öncesi ve sonrası diz ağrıları için umut oldu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hakan Oğuzhan, diz kireçlenmesi nedeniyle protez önerilen ya da protez sonrası ağrısı devam eden hastalara yönelik bir kombinasyon tedavi geliştirdiklerini söyledi. Uzm. Dr. Hakan Oğuzhan, "Sinir blokajı ve damar tıkanıklığı yöntemini ardışık şekilde uygulayarak hem ağrıyı beyne ileten sinirleri bloke ediyoruz hem de diz çevresindeki ödem ve şişliği azaltıyoruz. Hastalar ameliyatsız şekilde yaşam kalitesine kavuşabiliyor" dedi.

'AĞRIYA SEBEP OLAN DAMAR TESPİT EDİLİYOR'

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Duman ise diz ağrısına neden olan iltihaplı bölgeyi besleyen damarları anjiyo yöntemiyle tespit ettiklerini söyleyerek "Kalp anjiyosu gibi düşünün, ama kalbin değil dizin damarlarını hedefliyoruz. Bu küçük damarlar özel ilaçla tıkanıyor, iltihaplanma azalıyor. İşlem sadece 30 dakika sürüyor, hasta aynı gün evine gidebiliyor" dedi.

'TEKERLEKLİ SANDALYEDEN YÜRÜYEREK KONTROLE GELDİ'

Tedavi sonrası hastaların yaşam kalitesinde ciddi artış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Duman, "Hakan Hocamızla birlikte uyguladığımız bu kombine tedavi sayesinde hastamız Beyhan Hanım tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneye iki hafta sonra yürüyerek kontrole geldi. Bu bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

'BİLİMSEL TEMELİ OLAN UYGULAMA'

Uzm. Dr. Hakan Oğuzhan, sinir blokajının tıpta kabul görmüş bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "Bu yöntemi protez takılmadan önce ya da protez sonrası ağrısı geçmeyen hastalarda kullanabiliyoruz. Diz çevresindeki duyu sinirleri radyo frekans yöntemiyle bloke ediliyor. Uygulama sonrasında 5 yıl etkili oluyor, bazı hastalarda ise ömür boyu ağrısız yaşam sağlıyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Duman, anjiyo benzeri yöntemde ise ağrılı durumları önlediklerini belirterek, "Hastalar genellikle dizlerini birbirine değdirmemek için gece yastıkla uyur. Bu ağrıyı artık tamamen ortadan kaldırabiliyoruz" dedi.

İki uzman, 1'er gün arayla gerçekleştirilen uygulamaların hastanede yatış gerektirmediğini, hastanın birkaç saat sonra evine dönebildiğini belirtti.

'YILLAR SONRA İLK KEZ RAHAT YÜRÜDÜM'

6 yıldır diz ağrısı yaşadığını, son 3-4 yıldır yürümekte ciddi zorluk çektiğini anlatan Beyhan Kirven, tedavi sonrası yeniden sağlıklı şekilde yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kirven, "Çocuklarıma muhtaç oluyordum, evin içinde bile zor yürüyordum. Tedavi sonrası kendi başıma yürüyerek hastaneden çıktım. Torunlarımı yürüyerek okula götürmek istiyorum. Bu yöntemi herkese tavsiye ederim, keşke daha önce bilseydim" diye konuştu.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA,