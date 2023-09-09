Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle özel ambulans servisine ait ambulansların il sınırları içinde görev yapma ve konuşlanma zorunluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar ise bu zorunluluğun dışında tutuldu. Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.