Ambulans sürücülerine 'Ambulans Sürüş Güvenliği' eğitimi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 ayda 14 bin 312 vakaya ortalama 4 dakika sürede ulaşarak acil müdahale gerçekleştiren ambulans sürücülerine, Ambulans Sürüş Güvenliği eğitimi verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'da görev yapan 22 personele, Ambulans Sürüş Güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde 22 kursiyere, trafikte karşılaşabilecekleri durumların üstesinden gelebilecekleri sürüş tekniklerini gösterildi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda kurulan slalom, asimetrik slalom ve kaçamak parkurlarında kursiyerlere verilen eğitimler, vakaya gidiş süresinin kısalması sağlanırken, güvenli sürüş sağlanmış oluyor.

Eskişehir'de 112 Acil Servis'e ağustos ve eylül aylarında 31 bin 230 ihbar iletilirken, kentte bulunan 42 istasyondaki 71 ambulans ve 712 personel ile bu çağrılardan 14 bin 312 vakaya gidildi. Ülke genelinde vakaya ulaşma süresi olarak önemli noktada buluna Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri, vakalara ortalama 4 dakikada ulaşarak acil müdahale gerçekleştirdi.

"Kursiyerlerimiz burada kendilerini geliştiriyorlar"

Düzenlenen eğitimlerde kursiyerlerin kendilerini geliştirdiğini belirten Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitmeni Paramedik Meltem Tunç, "Ambulans sürücüleri için şuan 18 tane etabımız var. Değişen hava şartlarına, değişen trafik akışına uygun eğitimler veriliyor. Kursiyerler, karşılarına çıkabilecek herhangi bir risk durumunda neler yapılabileceğine dair eğitimler alıyorlar. Kaçamak parkur alanımız var. Uzun yola gidiyoruz, nakil yapıyoruz. Bu parkurumuzda önlerine aniden çıkabilecek canlılar için neler yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Slalom parkurumuz da bulunuyor. Bazen çok hızlı şerit değiştirebiliyoruz. Burası da buna yarıyor. Dokuma parkurumuzda da sürücülerin ayna derinliklerini ölçmüş oluyoruz. Kursiyerlerimiz burada kendilerini geliştiriyorlar. Bu da vakaya ulaşım süremizi azaltıyor. Eskişehir'de vakaya ulaşma süresi 4 dakikanın altına inmiş durumda. Çok hızlı müdahale ederek hastaları hastaneye yetiştirmiş oluyoruz. Herkes bize trafikte yol vermiyor. Hatta bazen önümüze bile kırıyorlar. Buradan trafikteki sürücülere seslenelim. Bize yol vermek istemeseler bile dörtlülerini yakıp kenarda beklemelerini istiyoruz. Neticesinde biz can taşıyoruz. Ambulansta yapabileceklerimiz sınırlı oluyor ve bir an önce hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Siren sesini duyduklarında ve ya ambulansı arkalarında gördüklerinde bize yol versinler" dedi.

"Kursiyerlerimiz, araçta hasta varken trafikte stresle başa çıkabilmeyi öğreniyorlar"

Ambulans sürücülerinin trafikte karşılaşabilecekleri olaylara karşı hızlı reaksiyonlar göstererek hastanın hastaneye sağlıklı ulaşabilmesi için yapılan eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirten Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Paramedik Mustafa Gemici ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimlerimiz genel olarak sürüş becerilerini geliştirmek üzerine. Ambulansı yüksek hızla giderken kontrol edebilme, savrulmayı engelleme ve engellerden kaçabilme üzerine eğitimler veriyoruz. Hastamızın, hastaneye güvenli ulaşımının sağlanması için sürücülerimize gerekli eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerin sürücülerimize ciddi katkısı oluyor. Kursiyerlerimiz, araçta hasta varken trafikte stresle başa çıkabilmeyi öğreniyorlar. Amacımız, hem kendimizin hem de diğer sürücülerin kaza yapmasını engelliyoruz."