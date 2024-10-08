Amatör Futbolcu Tarık Çiloğlu, Başarılı Menisküs Nakli ile Sağlığına Kavuştu

İzmir'de amatör ligde oynadığı sırada iki kez çapraz bağları kopan ve iç menisküsü alınan Tarık Çiloğlu, menisküs nakli sayesinde sağlıklı şekilde yürüme umutlarını artırdı.

Urla'da yaşayan ve amatör ligdeki çeşitli takımlarda futbol oynayan 35 yaşındaki Tarık Çiloğlu'nun 15 yıl önceki bir karşılaşmada ön çapraz bağı koptu. Ameliyatın ardından tekrar yeşil sahalara dönen Çiloğlu'nun bir süre sonra ön çapraz bağı yeniden koparak menisküsünde yırtık oluştu.

Ameliyatla iç menisküsü tamamen alınan ve sporu bırakmak zorunda kalan Tarık Çiloğlu, yürümekte zorluk yaşamaya başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar'a başvuran Çiloğlu'nun iç menüsküs nakli ve ön çapraz bağ onarım ameliyatı olmasına karar verildi.

Geçen hafta aynı anda yapılan 2 ameliyatla sağlığına kavuşan Çiloğlu, yeniden yürüyebilmek için rehabilitasyon sürecine alındı.

Tolga Çiloğlu, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada ameliyat sayesinde ağrılarının sona erdiğini söyledi.

Ameliyatının sosyal güvence kapsamında ek ücret alınmadan yapılmasının da sevindirici olduğunu anlatan Çiloğlu, "Sağlıklı bir şekilde yürümeyi özledim. Yürüyordum ama dizim boşa geliyordu korkuyordum. Bundan sonra olmayacak inşallah." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Lokman Kehribar da yaptıkları kontrolde hastalarının iç menüsküs nakli ameliyatının başarılı olması için ön çapraz bağı onarım ameliyatını da aynı anda yapmaya karar verdiğini anlattı.

ABD'den getirilen iç menüsküsün 2 saatlik operasyonla nakledildiğini belirten Kehribar, hastanın rehabilitasyonun ardından 1,5 ay sonra yürümeye başlayacağını anlattı.

Ameliyattan önce hastaların yaşam konforunun kötü olduğunu anlatan Kehribar, "Yürürken dahi dizi yerinden çıkıyordu ve şiddetli ağrıları vardı. Bu süreç böyle gitseydi dizine protez koymak zorunda kalacaktık."diye konuştu.