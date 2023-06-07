Amasya'daki selde kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'daki selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine dün, diğerine de bugün ulaşıldığını açıklayarak, "Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde önceki gün yoğun yağış nedeniyle sele kapılan araçta bulunan 3 kişiden biri olay sırasında kurtulmuş, arama ve kurtarma çalışmalarında diğer 2 kişiye ulaşılamamıştı. Kayıp 2 kişiden birine dün, birine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır. Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi benzer acılardan korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA