Amasya'da UMKE'ye temel dağcılık eğitimi verildi

Amasya'da AFAD ekiplerince Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) temel dağcılık eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE'de görevli gönüllü 15 sağlık çalışanına AFAd ekipleri tarafından verilen eğitimde, doğada yaşam, beslenme, fizyoloji, dağcılığa giriş, temel dağcılık teknikleri aktarıldı.

Dağcılık malzemelerinin tanıtımı yapılarak nasıl kullanılacağının gösterildiği eğitimde, malzemelerin sınıflandırılması (Dağ, teknik ve yürüyüş, kişisel), malzeme koruma, dağcılıkta kullanılan ip düğümleri tanıtımı, uygulaması ve düğümlerin özellikleri ve kullanım yerleri, güvenlik çeşitleri (ana ve ara emniyet) doğal malzeme ile alınan emniyetle, emniyet malzemeleri ve tırmanış teknikleri konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, her an afete hazır olunması gerektiğine vurgu yaparak, " Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin her an hazır konumda bulunması, eğitim ve tatbikat çalışmaları ile kendini sürekli yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. Temel Dağcılık Eğitimi de UMKE'nin çalışmalarına yön verecek eğitimlerden biridir. Bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğ dağcılık eğitmenleri tarafından, Sağlık Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı olan UMKE'de gönüllü sağlık çalışanlarımızdan 15 kişiye bu eğitim verildi." ifadelerini kullandı.