Amasya'da selde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde önceki gün yoğun yağış nedeniyle sele kapılan araçta bulunan üç kişiden biri olay sırasında kurtulmuş, arama ve kurtarma çalışmalarında diğer iki kişiye ulaşılamamıştı. Kayıp iki kişiden birine dün, birine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Koca, Amasya'da 4 Haziran'da meydana gelen selde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Koca, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Amasya Kızılkışlacık köyü göleti çevresinde önceki gün yoğun yağış nedeniyle sele kapılan araçta bulunan üç kişiden biri olay sırasında kurtulmuş, arama ve kurtarma çalışmalarında diğer iki kişiye ulaşılamamıştı. Kayıp iki kişiden birine dün, birine ise bugün ekiplerimizce hayatını kaybetmiş olarak ulaşılmıştır. Sel sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi benzer acılardan korusun."