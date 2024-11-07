Amasya'da Lösemili Çocuklar Haftası Etkinliği

Amasya'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personeli turuncu renk kıyafet giyerek, lösemiye dikkat çekti.

Yaklaşık 20 sağlık çalışanı, turuncu renk kıyafet giyerek, vatandaşlara hizmet vermeye devam etti.

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi personelinden halk sağlığı uzmanı Hilal Deniz Sekban, lösemili çocukların en çok morale ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla turuncu renk kıyafet giyerek farkındalık yaratmak istedik. Lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturmak, çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek istedik. Onlara destekleri artırabilmek amacıyla etkinlik yaptık." ifadesini kullandı.