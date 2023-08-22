Amasya'da Gıda Denetimi Yapıldı

Amasya'da Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin'in de katılımıyla toplu tüketim yapılan lokanta, restoran, kafe, fastfood zincirleri ve otel gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde işletme kayıt belgeleri, çalışanların hijyen belgeleri, ilaçlama durumu, ürünlerin üretim izinleri ve teknik hijyen şartları kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Amasya'da Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin'in de katılımıyla gıda denetimi yapıldı.

Denetimlerde, toplu tüketim yapılan lokanta, restoran, kafe, fastfood zincirleri ve otel gibi yerler kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, toplu tüketimin olduğu yerlerde işletme kayıt belgelerine, çalışanların hijyen belgelerine, işletmenin ilaçlanıp ilaçlanmadığına, işletmede kullanılan ürünlerin üretim izinlerine ve işletmenin teknik hijyen şartlarının yeterliliğine bakıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.