Amasya'da doğum yapan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

AMASYA Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan M.A. (25) isimli kadın, akciğerde oluşan problem nedeniyle helikopter ambulansla Samsun'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde M.A., sezaryenle doğum yaptı. Ameliyat sonrası akciğerinde problem tespit edilen M.A.?nın Samsun'a sevk edilmesine karar verildi. Genç kadın için ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter Amasya 12 Haziran Şehir Stadyumuna indi. M.A., sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşınarak tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.