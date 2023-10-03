Haberler ›› Sağlık ›› Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı

Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı

Amasya'da bir doğum günü kutlamasında pastadan yedikten sonra rahatsızlanan 12 çocuk ve 2 yetişkin tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.