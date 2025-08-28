Amasya'da Acil Sağlık Hizmetleri İçin Fermuar Sistemi Uygulaması

Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ahmet Hasıripi, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi konusunda vatandaşları bilgilendirerek, fermuar sistemi sayesinde ambulansların hastalara ve hedefe daha hızlı ulaştığını söyledi.

Başhekim Hasıripi, ambulans ve diğer acil sağlık araçlarına yol vermenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ambulans çağrısı sırasında doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi, adresin net tarif edilmesi ve olay yerinde sakin olunmasının önemine dikkati çeken Başhekim Hasıripi, "Kalp krizi, trafik kazası ve ağır yaralanmalarda her dakika çok kritiktir. Halkın bilinçli davranışları acil sağlık hizmetlerinin başarısını doğrudan etkiler ve hayatta kalma oranını yüzde 40 arttırır." dedi.

Trafik sıkışıklığında uygulanan fermuar (zipper) sistemine de değinen Dr. Hasıripi, araçların şeritlerin birleştiği noktalarda sıra ile hareket etmesinin ambulansların hızlı ilerlemesini sağladığını belirtti.

Vatandaşların bu sisteme uymalarını ve ambulansların geçişini engellemeyecek şekilde hareket etmeleri gerektiğini belirten Başhekim Hasıripi,"Fermuar sistemi basit ama hayati bir uygulamadır. Trafikte doğru davranış, bir canın kurtulmasına doğrudan katkı sağlar." diye konuştu.