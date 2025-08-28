Amasya'da Acil Sağlık Hizmetleri İçin Fermuar Sistemi Uygulaması

Amasya'da Acil Sağlık Hizmetleri İçin Fermuar Sistemi Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ahmet Hasıripi, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için vatandaşları bilgilendirerek, fermuar sistemi uygulamasının hayati önemine dikkat çekti. Ambulanslara yol vermenin ve doğru bilgi vermenin önemi vurgulandı.

Amasya İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ahmet Hasıripi, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi konusunda vatandaşları bilgilendirerek, fermuar sistemi sayesinde ambulansların hastalara ve hedefe daha hızlı ulaştığını söyledi.

Başhekim Hasıripi, ambulans ve diğer acil sağlık araçlarına yol vermenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ambulans çağrısı sırasında doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi, adresin net tarif edilmesi ve olay yerinde sakin olunmasının önemine dikkati çeken Başhekim Hasıripi, "Kalp krizi, trafik kazası ve ağır yaralanmalarda her dakika çok kritiktir. Halkın bilinçli davranışları acil sağlık hizmetlerinin başarısını doğrudan etkiler ve hayatta kalma oranını yüzde 40 arttırır." dedi.

Trafik sıkışıklığında uygulanan fermuar (zipper) sistemine de değinen Dr. Hasıripi, araçların şeritlerin birleştiği noktalarda sıra ile hareket etmesinin ambulansların hızlı ilerlemesini sağladığını belirtti.

Vatandaşların bu sisteme uymalarını ve ambulansların geçişini engellemeyecek şekilde hareket etmeleri gerektiğini belirten Başhekim Hasıripi,"Fermuar sistemi basit ama hayati bir uygulamadır. Trafikte doğru davranış, bir canın kurtulmasına doğrudan katkı sağlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Sağlık
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.